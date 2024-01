Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Palantir kämpft mit der Marke von 15 Euro - aktuell auch sehr knapp. Denn am Freitag ging es bis in die frühen Abendstunden hinein auf minimal unter 15 Euro nach unten. Der Titel hat damit einen Kurs erreicht, der durchaus als wichtig gilt. Die Aktie verlor seit Anfang Januar im neuen Jahr fast -5 %. Nun sind die Kurse auch ohne neue Nachrichten noch immer stark genug, um im Aufwärtstrend zu verharren. Doch auch jetzt zeigen die Analysten der Aktie noch immer die Rote Karte. Rote Karte durch die Analysten! Der Titel hat ein Kursziel von 15,38 Euro, wenn die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten, die auf Marketscreener zitiert werden, zugrunde gelegt werden. Damit ist die Aktie noch immer um gut -7 % zu teuer, so die Berechnung. Grundlage ist die ohne Zweifel hohe Bewertung. Denn die Aktie hat ein KGV von noch 190! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 19.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

