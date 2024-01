Kai Arndt, Co-CEO der in der Schweiz börsenotierten Montana Aerospace, war Sprecher am Panel zum Thema "Leading beyond profit" der World Innovations Economics Initiative in Davos, bei dem über die zunehmende Verantwortung von CEOs nicht nur für eine effektive Unternehmensführung, sondern auch für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft diskutiert wurde. Leadership bedeutet für Kai Arndt, Werte in Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen, Verantwortung zu übernehmen und ständiges Lernen und Verbessern zu fördern, wie er betonte. Arndt sieht in der internen Kommunikation einen entscheidenden Erfolgsfaktor: "Der ultimative KPI zeigt sich, wenn Mitarbeiter:innen nicht nur Aufgaben erfüllen, sondern aktiv zum ...

