Was das wieder kostet! Der Anlass ist aber immerhin erfreulich. Weil die Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen so hoch ist, zieht Google in Großbritannien für eine Milliarde Dollar ein neues Rechenzentrum hoch. Neben dem operativen Geschäft entwickelt sich unterdessen auch der Kurs der Alphabet-Aktie durchaus zufriedenstellend.Mit den Bauarbeiten für das neue Rechenzentrum wurde laut Konzern nördlich von London bereits begonnen und werde Google-Cloud-Kunden und Google-Nutzern in Großbritannien "zuverlässige ...

