Während der US-Leitindex S&P 500 heute an seinem Allzeithoch kratzt (4818 Punkte), hat Bitcoin seit Genehmigung der Bitcoin-ETFs 15% verloren und drohte heute unter die Marke von 40.000 Dollar zu fallen - und das obwohl die Märkte deutliche Zinssenkungen erwarten (was für Kryptos eigentlich positiv ist). Dennoch sind so wenige Aktien im S&P 500 über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...