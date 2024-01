DJ MÄRKTE USA/Technologiewerte sehr fest - Dow und S&P-500 mit Allzeithochs

NEW YORK (Dow Jones)--Angetrieben von den Technologiewerten ging es an der Wall Street zum Wochenausklang kräftig nach oben. Den Sektor stützten weiter die überzeugenden Quartalszahlen des taiwanischen Chipherstellers TSMC. Neben dem Nasdaq-100 kletterten auch der Dow-Jones-Index und der S&P-500 auf neue Allzeithochs. Dazu kam ein weiter steigender Konjunkturoptimismus mit der Hoffnung auf eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft. Dies wurde durch neue US-Konjunkturdaten teils weiter geschürt.

Zusätzlich zur positiven Stimmung trug nach Aussage von Marktteilnehmern auch die am späten Donnerstag erzielte Einigung im Haushaltsstreit bei, mit der ein "Shutdown", die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen, zunächst abgewendet wurde.

Der Dow-Jones-Index gewann 1,1 Prozent auf 37.864 Punkte. Der S&P-500 verbesserte sich um 1,2 Prozent. Für den Nasdaq-Composite ging es 1,7 Prozent nach oben. Dabei standen den 1.910 (Donnerstag: 1.572) Kursgewinnern 918 (1.243) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 84 (93) Titel.

Konjunkturoptimismus hatte die Aktienkurse bereits am Donnerstag nach oben getragen. So war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wider Erwarten deutlicher zurückgegangen. Bei den am Freitag veröffentlichten US-Daten hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im Januar verbessert. Der an der Uni Michigan berechnete Index stieg auf 78,8, während Ökonomen lediglich einen Stand von 70,2 erwartet hatten. Bei der Umfrage Ende Dezember lag der Index bei 69,7.

Die Verkäufe bestehender Häuser fielen im Dezember dagegen auf den niedrigsten Stand seit 28 Jahren. Die Daten vom Immobilienmarkt gelten ebenfalls als eine Art Gradmesser für die Konsumfreude der US-Verbraucher. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der Wirtschaftsleistung der USA.

Die Anleiherenditen gaben zwischenzeitliche Gewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 0,7 Basispunkt auf 4,14 Prozent. Marktteilnehmer erklärten den Anstieg im Verlauf mit der schwindenden Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank. Am Donnerstag hatte der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, gesagt, dass er eine Zinssenkung vor dem dritten Quartal für unwahrscheinlich halte.

Chip-Werte mit deutlichen Aufschlägen

Im Technologie-Sektor waren vor allem Chip-Aktien gesucht. Der entsprechende Subindex im S&P-500 führte die Gewinnerliste mit einem Plus von 4,4 Prozent klar an. Für die Aktien von Texas Instruments, Intel, AMD und Nvidia ging es um bis zu 7,1 Prozent nach oben.

Sehr gut wurden auch die Geschäftszahlen des Versicherers Travelers aufgenommen, der im vierten Quartal deutlich mehr verdient hat als erwartet. Dazu trug maßgeblich ein niedrigeres Schadensaufkommen aus Naturkatastrophen bei. Die Aktie verteuerte sich um 6,7 Prozent.

Daneben stand die Kaufhauskette Macy's mit einem geplanten Stellenabbau im Blick. Bei dem Unternehmen sollen 2.350 Arbeitsplätze wegfallen; das wären 3,5 Prozent der Mitarbeiter. Die Aktie reduzierte sich um 1,7 Prozent.

Irobot stürzten dagegen um 27,9 Prozent ab. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge will die EU die geplante Übernahme von Irobot durch Amazon für 1,7 Milliarden Dollar blockieren.

Dollar mit Abgaben

Der Dollar gab etwas nach. Der Dollar-Index fiel um 0,3 Prozent. Nach der Beilegung des Haushaltsstreits dürfte die US-Währung als "sicherer Hafen" weniger gefragt sein, hieß es.

Etwas leichter zeigten sich die Ölpreise. Die Notierungen für Brent und WTI reduzierten sich um jeweils 0,4 Prozent. Die Preise bewegten sich im Spannungsfeld aus geopolitischer Unsicherheit wie dem Nahostkonflikt und der nach wie vor guten Angebotslage, hieß es aus dem Handel.

Der Goldpreis profitierte vom nachgebenden Dollar. Die Feinunze legte um 0,3 Prozent auf 2.029 Dollar zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.863,80 +1,1% 395,19 +0,5% S&P-500 4.839,81 +1,2% 58,87 +1,5% Nasdaq-Comp. 15.310,97 +1,7% 255,32 +2,0% Nasdaq-100 17.314,01 +2,0% 331,72 +2,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,39 +3,9 4,35 -3,1 5 Jahre 4,06 +0,2 4,05 5,6 7 Jahre 4,11 +0,3 4,10 13,7 10 Jahre 4,14 -0,7 4,14 25,7 30 Jahre 4,34 -2,5 4,37 37,5 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0895 +0,2% 1,0881 1,0865 -1,4% EUR/JPY 161,41 +0,2% 161,67 160,88 +3,7% EUR/CHF 0,9459 +0,2% 0,9450 0,9432 +2,0% EUR/GBP 0,8577 +0,2% 0,8580 0,8565 -1,1% USD/JPY 148,15 +0,0% 148,69 148,06 +5,2% GBP/USD 1,2701 -0,0% 1,2700 1,2685 -0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2014 -0,2% 7,2128 7,2159 +1,1% Bitcoin BTC/USD 41.600,79 +0,7% 41.222,53 42.495,86 -4,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,81 74,08 -0,4% -0,27 +2,5% Brent/ICE 78,82 79,10 -0,4% -0,28 +2,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,435 28,04 +1,4% +0,40 -13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.028,53 2.023,08 +0,3% +5,45 -1,6% Silber (Spot) 22,58 22,75 -0,7% -0,17 -5,0% Platin (Spot) 899,51 911,50 -1,3% -11,99 -9,3% Kupfer-Future 3,79 3,75 +1,2% +0,05 -2,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2024 16:16 ET (21:16 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.