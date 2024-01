Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power hat zuletzt an den Börsen keinen guten Eindruck hinterlassen. Dies setzte sich am Freitag fort. Die Briten konnten nur einen weiteren Verlust melden. Am Ende verlor die Aktie immerhin -2,5 % und landete damit fast auf dem niedrigsten Kurs der vergangenen Jahre. Die Aktie hat eine Marktkapitalisierung von nur noch 338 Millionen Euro. Die Notierungen sind damit nicht nur zum Penny Stock geworden, sondern sind sogar noch schwächer als es die mittleren Penny Stocks sein könnten. Mit anderen Worten: Die Aktie ist derzeit nicht mehr für die großen Investoren geeignet. Nur noch kleinere Spekulanten bemühen sich um den Wert. Die Notierungen sind damit auch einer recht großen potenziellen Volatilität ausgesetzt. Noch ist die Volatilität überschaubar - aber die Aktie verliert nach und nach. Es gibt kaum noch Nachrichten Bedenklich ist und bleibt vor allem der Umstand, dass es kaum noch Nachrichten für den Titel gibt. Die Notierungen sind damit auch aus diesem Grund vor allem der Spekulation ausgesetzt. Die Kurse sind in den vergangenen Wochen seit Beginn des neuen Jahres nun um -13 % gesackt. Auch das ist ein Alarmsignal. Die Kurse waren schon im vergangenen Jahr um insgesamt -35 % nach unten gezogen. Im Jahr 20022 war es für den Titel gar um -77 % nach unten gegangen. Die Aktie ist damit aus dieser Sicht seit 3,5 Jahren im Abwärtsmodus. Es sieht nicht so aus, als könne es wirtschaftlich noch eine Gegenbewegung geben. Die Verluste im laufenden neuen Jahr werden nach den aktuellen Schätzungen etwa -42 Millionen Euro ausmachen. Im vergangenen Jahr lagen die Verluste bei etwa- 53 Millionen Euro (als "vergangenen" wird bei diesem Unternehmen das Jahr genommen, das als Geschäftsjahr 2023 begann). Nur Analysten sind hier noch zuversichtlich. Der Titel soll demnach 119 % gewinnen können. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 20.01. liefert die Antwort: Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

