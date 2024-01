Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Vulcan Energy hat am Freitag einen deutlichen Abschlag hinnehmen müssen. Die Notierungen sind zwar nur um -0,12 % nach unten gezogen. Nur: Damit erhöht sich die Wochenbilanz auf das Minus von -6,2 %. Die Notierungen sind damit innerhalb von wenigen Wochen seit Jahresanfang um -28 % nach unten gerutscht. Der Kurs der Aktie bleibt bei Licht betrachtet auch charttechnisch im Abwärtstrend. Damit ist die Aktie aus dieser Situation nicht mehr zu befreien, so die Auffassung der Spezialisten. Das ist ein Knaller! Denn der Kurs der Aktie ist gegenwärtig nicht mehr durch wirtschaftliche Aktivitäten zu retten. Die Aktie hat offenbar auch einen klaren Trend-Verlauf nach unten. Innerhalb von nun vier Wochen ging es um -21 % abwärts. In drei Monaten verlor der Titel gleichfalls: Hier sind es nur gut -14 %. Die zuversichtlichen Schätzungen von Analysten lassen sich vor diesem Hintergrund eigentlich kaum begründen: Die liegen bei 371 %! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Vulcan Energy Resources-Analyse von 20.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Vulcan Energy Resources jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Vulcan Energy Resources Aktie Vulcan Energy Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

