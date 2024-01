Dividendenwachstumsaktien gelten insbesondere bei Investoren mit einem langen Zeithorizont als beliebt. So können Dividendenausschüttungen, die über einen längeren Zeitraum regelmäßig erhöht werden, langfristig für beachtliche Renditen sorgen. Als Paradebeispiel dafür gilt Warren Buffetts Investment in Coca-Cola (WKN:850663). So beträgt die Dividendenrendite, die Berkshire Hathaway auf seine von 1988-1994 erworbenen 400 Mio. Aktien von Coca-Cola erhält, mittlerweile 56,62 %. Ein weiterer Getränke-Gigant, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...