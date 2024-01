Mit bis zu 2000 Euro pro Jahr können Firmen ihre Mitarbeiter ab sofort steuerfrei am Unternehmen beteiligen. Diese Punkte sind wichtig Der Hintergrund: Die Zahl der Unternehmesgründungen in Deutschland ist in den vergangenen zwölf Jahren deutlich gesunken. Viele Experten warnen bereits vor den langfristigen Folgen für Wirtschaft und Wohlstand hierzulande. Der Gesetzgeber will dem anhaltenden Negativtrend bei Unternehmensgründungen nun entschiedener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...