Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Börsen haben sich gestern am Freitag gewaltige Kapriolen geleistet. Der Titel von Plug Power hat für Gelächter unter Beobachtern gesorgt. Die Aktie gewann am Ende gleich 13,8 %. Das ist enorm - und an sich ohne Begründung. Dieser Gewinn deutet vielmehr an, dass die Entwicklung sich noch einmal massiv fortsetzen wird. Die Aktie nur noch mit Spekulationsgewinnen Denn unter dem Strich sind die Gewinne rein spekulativer Natur. Die Nachrichtenlage hat sich nicht massiv verändert. Plug Power hat in den vergangenen Tagen vor dem Freitag - mit dem wie betont gewaltigen Gewinn von über 13 % - einen Abwärtslauf hinter sich gebracht, der seinesgleichen suchen könnte (wenn Plug Power nicht schon einige Vorlagen dieser Art geliefert hätte). Die Aktie hat am Donnerstag einen Abschlag von mehr als -15 % hinnehmen müssen. Auch das ist gewaltig. Der Titel hatte am Mittwoch schon mehr als -8,6 % verloren und war am Dienstag der vergangenen Woche mit dem Minus von mehr als -11 % geradezu auffällig geworden. Das heißt auch, dass Plug Power offenbar keinen Kredit an den Börsen genießt. Das hat wirtschaftliche Gründe. Das Unternehmen konnte auch in der abgelaufenen Woche die Misstrauensanträge an den Märkten nicht mehr kontern. Es gibt gar keine neuen Zahlen, die für den Titel noch einmal eine große Rolle spielen könnten. Der Konzern wird für das vergangene Jahr wahrscheinlich einen Verlust von über 900 Millionen Dollar anmelden müssen. Im laufenden Jahr sind die derzeitigen Schätzungen mit dem Minus von gut 500 Millionen Dollar noch vergleichsweise harmlos(er). Ob Plug Power die Erwartungen aber erfüllen kann? Die Zweifel dürften hoch sein. Plug Power hat aktuell allerdings Rückenwind von Seiten der Analysten. Die sehen den Kurs teils noch mehr als 100 % über dem derzeitigen Niveau. Das wäre in der Tat eine erhebliche Entwicklung. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 20.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

