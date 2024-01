Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power ist noch schwächer, als die Börsen es aktuell wohl wahrhaben wollen - der Eindruck entstand auch in den vergangenen Tagen noch einmal. Konkret: ITM Power verlor am Freitag am Ende einer fatalen Woche weitere -2,5 %. Damit hat die Aktie nun sogar ein Minus von mehr als -7 % über eine Woche hinnehmen müssen. Die Notierungen sind damit auf dem Wege dazu, die nächste Stufe im Abwärtstrend zu nehmen. ITM Power: Der Abwärtstrend ist fast fatal! Die Kurse sind dabei um einen Wert von über -15 % nach unten durchgereicht worden. Das ist nur die Fortsetzung dessen, was ITM Power schon im vergangenen Jahr nicht nur erlebte, sondern auch selbst mit verursacht hat. Die Briten haben im vergangenen Jahr insgesamt einen Verlust von -25 % hinnehmen müssen. Damit waren sie an den Börsen sogar stärker als Nel Asa und deutlich stärker als das US-Unternehmen Plug Power. Dennoch will sich einfach keine Erholung einstellen. Auch 2022 war ITM Power schon nach unten durchgereicht worden und verlor ganze -77 %. Zu guter Letzt: Selbst 2021 hatte da Unternehmen verloren - es ging um mehr als -21 % nach unten. Demzufolge sind die Börsen schon seit Jahren nicht mehr davon überzeugt, dass ITM Power noch relevant wird punkten können. Das bedeutet auch, dass ITM Power wohl als wirtschaftlich schwach gilt. Das gilt ununmschränkt tatsächlich: Die Notierungen reflektieren den Umstand, dass ITM Power im abgelaufenen Jahr wohl einen Umsatz von vielleicht 5 Millionen Pfund erwirtschaftet haben wird. Dies werden also deutlichst weniger als 10 Millionen Euro gewesen sein - die Zahlen für 2024 folgen noch. Erwartet werden ca. 19 Millionen Pfund oder gut 22 Millionen Euro. Die Aktie ist mehr als 300 Millionen Euro Marktkapitalisierung "wert". Wirklich? Analysten aber sind ganz begeistert! Die Kursziele sind ausgesprochen ehrgeizig! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 20.01. liefert die Antwort: Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...