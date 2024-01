Bernd Wünsche (Gurupress.de) - JinkoSolar ist ein Solar-Unternehmen aus China und wird aktuell an den Börsen kaum noch ernst genommen. Zu Recht? Die Chance darauf, dass der Titel sich noch schnell erholt, ist nach weiteren -3,4 % am Freitag der vergangenen Woche noch einmal geringer geworden. Dabei aber hat der Wert eine wohl immense Chance verdient. Denn die Bewertung von und für JinkoSolar hängt den wirtschaftlichen Gegebenheiten weit hinterher. Die USA versuchen gegenwärtig, die Solar-Industrie aus China zu schwächen, keine Frage. Die Zollpolitik soll sich verändern. Das bedeutet dann auch, dass das Unternehmen eine massive Marktzutritts-Schranke haben soll und sicherlich auch haben wird. Die Börsen haben dementsprechend reagiert. Die Aktie fiel zuletzt seit Jahresbeginn um über -25 %. Das heißt allerdings nach Meinung von Analysten auch, dass damit die Chancen auf eine Erholung steigen. Diese Erholung kann durchaus sehr lukrative Gewinne mit sich bringen. Analysten sehen deutliche Kurschancen für die JinkoSolar Die Chinesen sollen demnach aktuell einen Aufschlag hin Höhe von über 94 % schaffen können. Das ist nicht nur viel, sondern kann auch noch als relativ gut begründet gelten. Warum? Das Unternehmen wird zumindest wirtschaftlich betrachtet an den Börsen mit einem KGV von ca. 3 bewertet. Das betrifft sowohl die Bewertung im laufenden Jahr wie auch den Wert des Unternehmens oder seiner Aktie für das kommende Jahr. Die Aktie ist wirtschaftlich komplett unterbewertet, sofern die Gewinnschätzungen denn stimmen. Das ist der wunde Punkt, den wiederum die Analysten offenbar zumindest für sich ausgeschlossen haben. Das Unternehmen wird demnach Kurse von über 45 Euro erzielen können. Die Trendentwicklung ist auf der anderen Seite bedenklich, meinen Analysten und Beobachter, die sowohl den Chart wie auch die technischen Indikatoren beobachten. Das steht der Entwicklung sicherlich entgegen. Wird die Wirtschaft oder der Trend gewinnen? Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre JinkoSolar-Analyse von 20.01. liefert die Antwort: Wie wird sich JinkoSolar jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur JinkoSolar Aktie JinkoSolar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

