Das neue Jahr stottert so vor sich hin. War die Jahresendrallye noch von der Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen angetrieben worden, herrschen nun schon wieder Moll-Töne vor. Denn die Inflationsdaten weisen in die falsche Richtung, die Preissteigerungen haben wieder leicht zugenommen. Eigentlich nicht unerwartet, denn überall werden höhere Löhne durchgesetzt, was die Inflation antreibt. Zudem zeigen die Angriffe der Huthi-Rebellen auf den Schiffsverkehr im Roten Meer erste Wirkungen, weil die Schiffe nun die längere Route um das Horn von Afrika nehmen (müssen). Das erhöht nicht nur die Kosten, ...

