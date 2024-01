Freitag, 19. Jänner Der erste Verfallstag im Jahr 2024 ist vorbei und ich kann mich nicht erinnern, jemals an einem Verfallstag so geringe Volumina gesehen zu haben. Kumuliert waren es nur etwas mehr als 200 Mio. Euro in Wien, also de facto wie bei einem ganz normalen Handelstag. Es ist schade, dass es absolut keinen Einfluss der Terminkontrakte auf den Wiener Markt mehr gibt, der Handel an der Eurex in Deutschland, war - was Österreich-Produkte betrifft - im Frontmonat de facto Null. Früher hatten wir ja unsere eigene Optionen- und Terminbörse, die ÖTOB, dort war zumindest eine Zeit lang einiges los. Die Börsen haben das Jahr 2024 jedenfalls mit schwächerer Tendenz begonnen, man muss aber auch dazusagen, dass der Dezember einfach sehr stark war. Was ...

