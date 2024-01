Die vergangene Woche war Balsam für die Nerven von Cancom-Anteilseignern. Immerhin legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 2,13 Prozent zu. Insgesamt vier der fünf Handelstage beendete das Wertpapier mit Zugewinnen. Darunter war der höchste Tagesgewinn der Woche für Cancom am Donnerstag mit einem Plus von 2,22 Prozent. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter? Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...