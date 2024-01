Dogecoin und Shiba Inu legen um 5 % zu, während Meme Kombat auf 7,2 Millionen Dollar steigt

Am Wochenende herrscht deutlich weniger Bewegung am Kryptomarkt. Bitcoin und Ethereum liegen zwar beide leicht im Plus, große Sprünge werden hier aber nicht gemacht. Unter den größten Gewinner der Top 20 Coins sind die beiden Meme Coins DOGE und SHIB, die mit einem Plus von je mehr als 5 % überzeugen. Eine Entwicklung, wie sie nicht mehr häufig zu beobachten ist, da die beiden Coins in der Vergangenheit meist schlechter performt haben als der Markt. Trader sind hier schon lange auf der Suche nach dem nächsten Meme Coin, der um ein Vielfaches steigen kann und derzeit sieht es danach aus, als wäre Meme Kombat ($MK) der nächste Kandidat, bei dem das gelingen könnte. Der Token ist inzwischen auf über 7,2 Millionen Dollar gestiegen und könnte schon bald explodieren.

Meme Coins unter den Top Gainern

Es ist ein Phänomen, das vielen wohl für immer ein Rätsel bleiben wird. Token, die ohne jeglichen Nutzen gelauncht werden, erreichen Marktkapitalisierungen, die in die Milliarden gehen können. DOGE und SHIB haben ihre besten Tage längst hinter sich, können aber immer noch Bewertungen vorweisen, die für manche nicht nachvollziehbar sind. Daher haben auch beide Coins noch ihren Platz in den Top 20 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.

In den letzten 24 Stunden gehören beide zu den Gewinnern mit Gewinnen von je mehr als 5 %. Nur Cardano (ADA), Chainlink (LINK) und Internet Computer (ICP) haben mit noch höheren Gewinnen von je mehr als 7 % überzeugen können. Damit sind zwei der fünf größten Gewinner Meme Coins, wodurch schnell klar wird, dass dieser Bereich auch nicht mehr so schnell aus dem Krypto-Universum verschwinden wird.

(Top 20 Coins sortiert nach 24-Stunden-Gewinnen - Quelle: Coinmarketcap)

Inzwischen hat man auch einiges getan, um die beiden einstigen Meme Coins langfristig in den Top 20 zu halten. Dogecoin kommt von Anfang an mit eigener Blockchain und wird inzwischen immer öfter als Zahlungsmittel akzeptiert, während man bei Shiba Inu mit einer eigenen DEX, Shibarium und vielen weiteren Maßnahmen versucht, das Ökosystem am Laufen zu halten und zu erweitern.

Das Engagement der Entwickler ist zwar beeindruckend, allerdings hat keine der Anpassungen dazu geführt, dass der Kurs nachhaltig gestiegen ist. Beide Meme Coins notieren noch rund 90 % unter ihren Allzeithochs und daran wird sich wahrscheinlich so schnell auch nichts mehr ändern. Der Hype, der einmal verflogen ist, kommt in der Regel nicht wieder, weshalb sich inzwischen immer mehr Trader auf Meme Kombat ($MK) stürzen, da die besten Tage hier noch bevorstehen dürften. Zumindest deutet derzeit einiges darauf hin.

Wird Meme Kombat der nächste 100 Millionen Dollar Meme Coin?

Um mit Meme Coins hohe Gewinne zu erzielen, ist es vor allem wichtig, frühzeitig einzusteigen. Wenn überall davon berichtet wird, dass der Kurs eines Coins um zehntausende Prozent explodiert ist, ist es in der Regel schon zu spät. Zumindest ist ein Einstieg zu diesem Zeitpunkt äußerst riskant. Bei Meme Kombat ($MK) haben Trader noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da sich das Projekt noch in der Vorverkaufsphase befindet.

($MK Presale - Quelle: Meme Kombat)

Der Vorverkauf ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, wovon schon mehr als 7,2 Millionen Dollar umgesetzt wurden, weshalb der Presale schon bald wieder enden dürfte. Meme Kombat überzeugt Anleger mit einem einzigartigen Konzept, wodurch sich der Coin vom Rest abhebt und nicht in der Masse untergeht.

Hier erwachen die Figuren der beliebtesten Meme Coins durch künstliche Intelligenz zum Leben, sodass sie in spannenden Kämpfen in der Arena gegeneinander antreten können. Die Frage, wer einen Kampf zwischen DOGE und SHIB gewinnen würde, könnte in der Meme Kombat Arena also schon bald geklärt werden. Durch dieses Konzept werden die Anhänger der beliebtesten Coins auf Meme Kombat aufmerksam, wodurch der Coin schneller als andere Reichweite aufbauen kann, was wohl der wichtigste Faktor ist, um den Kurs in die Höhe zu treiben.

Have you played any of the games in our Telegram yet? pic.twitter.com/HgTR2L0op7 - Meme Kombat (@Meme_Kombat) January 20, 2024

Schon vor dem Start der ersten Battles hat der Meme Kombat X-Account mehr als 16.000 Follower aufbauen können. Die $MK-Token verfügen über eine Staking-Funktion, wodurch Anleger hohe Renditen erzielen können, wenn sie ihre Token für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart staken. Das Angebot wurde auch bereits von der Mehrheit der Käufer genutzt, sodass nur noch wenige $MK-Token nach dem Listing an den Kryptobörsen frei handelbar sein werden.

Schon während des Presales befinden sich 79 % der bisher verkauften Token im Staking Pool. Da die erste Battle-Saison unmittelbar nach dem Presale beginnt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach $MK-Token stark ansteigen kann. Da gleichzeitig nicht viele Token verfügbar sind, wegen des hohen Staking-Anteils, wären die besten Bedingungen für eine potenzielle Kursexplosion gegeben, sodass Meme Kombat durchaus der nächste 100 Millionen Dollar Meme Coin werden könnte.

