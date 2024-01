Team Rider Ross Branch steht für das indische Produzententeam auf dem Podium

"Heute ist ein historischer Tag, nicht nur für Hero MotoCorp, sondern auch für Indien und die dortige Sportwelt. Glückwünsche an Ross und das gesamte Hero MotoSports Team. Sie haben bewiesen, dass Hingabe, Durchhaltevermögen und bedingungslose Leidenschaft zum Erfolg führen.

Hero MotoSports Team Rally achieves second postion at Dakar 2024

Hero MotoCorp unterstützt seit Jahrzehnten Sport und Athleten. Dieser Erfolg unseres eigenen Teams ist für uns sehr wichtig und fällt mit dem 40. Geburtstag der Hero MotoCorp zusammen."

Dr. Pawan Munjal,

Executive Chairman, Hero MotoCorp

Hero MotoSports Team Rally das Motorsportteam des weltweit größten Herstellers von Motorrädern und Motorrollern Hero MotoCorp hat heute Geschichte geschrieben: Es ist das erste Herstellerteam aus Indien, das auf dem Siegerpodium der legendären Dakar Rally steht.

Ross Branch erzielte bei der Rally den zweiten Platz für das Team.

Für den indischen Produzenten ist dies ein unglaublicher Erfolg und eine Anerkennung für die jahrelange Arbeit, die in das Rennprogramm investiert wurde. In den vergangenen beiden Jahren wurde das Team immer erfolgreicher 2022 gewann es bei der Dakar einen Etappensieg, verdoppelte diese Bilanz dann 2023 auf zwei Etappensiege, um dann in diesem Jahr in der Endwertung auf dem Siegerpodest zu stehen. Hero MotoSports Team Rally wurde 2016 gegründet und nahm ein Jahr später das erste Mal an der Dakar Rally teil.

Wolfgang Fischer, Team Manager Head, Hero MotoSports Team Rally: "Vor vielen Jahren sind wir klein bei Hero MotoCorp gestartet und nach einem schrittweisen Aufbau sind wir nun hier angekommen. Rossi hat kühlen Kopf behalten und hat nun bei der sehr schwierigen Rally Dakar einen Erfolg errungen. Diesen zweiten Platz möchte ich Paulo Goncalves widmen."

Ross Branch, Team Rider, Hero MotoSports Team Rally: "Es war wirklich eine herausfordernde Dakar 2024. Ein Platz auf dem Podium war immer ein Ziel, und heute ist unser Traum wahr geworden. Ein großes Dankeschön geht an das Team für die Entwicklung dieser sehr leistungsstarken Maschine, für die drei schlaflosen Wochen hier und für alles, worauf ihr bis dato verzichtet habt. Ein großer Dank an alle da draußen auf der Welt für die fortwährende Unterstützung!"

