Schon wieder signalisierte eine Warnapp in Baden-Württemberg, dass Bürger Strom sparen sollen. zu wenig in den Netzen. Ein Gespräch mit Kraftwerksingenieur Frank Hennig, was eigentlich in den Stromnetzen passiert, warum Europa stromtechnisch immer mehr Karussell fährt und warum kaum Aussichten bestehen, dass Strom wieder billiger wird ++ D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...