News von Trading-Treff.de Rekorde an der Wall Street zum Freitag, doch unser DAX notiert (bisher) weiter seitwärts. Neue Ideen für Dein Trading sind im Tradingausblick am Wochenende hier verankert. DAX-Woche übergeordnet seitwärts Auf die hohe Volatilität an den Aktienmärkten in diesem Jahr folgte zunächst kein nachhaltiger Trend. Wir hatten die Schlusskurse bis vor einer Woche auch recht eng um das Level von 16.700 Punkten verankert, wie in der ...

