Rekorde an der Wall Street zum Freitag, doch unser DAX notiert (bisher) weiter seitwärts. Neue Ideen für Dein Trading sind im Tradingausblick am Wochenende hier verankert. DAX-Woche übergeordnet seitwärts Auf die hohe Volatilität an den Aktienmärkten in diesem Jahr folgte zunächst kein nachhaltiger Trend. Wir hatten die Schlusskurse bis vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...