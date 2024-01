Die Erwartungen bald sinkender Leitzinsen gingen zuletzt zurück. In der neuen Woche dürften Anleger vor allem die erste Ratssitzung der EZB beachten. Zudem kommen viele Quartalsbilanzen aus den USA - auch von einigen Tech-Giganten. Zudem melden zwei DAX-Konzerne ihre Q4-Zahlen. Und es werden wegweisende Konjunkturdaten erwartet. Der Wochenausblick. Die Nervosität an den Aktienmärkten, die sich zuletzt etwas gelegt hatte, könnte wieder steigen. Das Geschäft mit Aktien dürfte sich in der vierten Handelswoche ...

