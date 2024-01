Die Quartalsbilanzen von US-Tech-Giganten, die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) und wegweisende Konjunkturdaten - die neue Woche bietet einiges für die Börsianer. Die Nervosität an den Aktienmärkten, die sich zuletzt etwas gelegt hatte, könnte also wieder steigen. In Deutschland starten die ersten beiden DAX-Konzerne mit Q4-Zahlen. "Nichts geht mehr" lautete am Freitag das Motto am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...