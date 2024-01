© Foto: info@marcus-becker.net



Die Aktienmärkte haben eine bemerkenswerte Erholung erlebt, doch die Frage nach dem größten Potenzial im Jahr 2024 bleibt offen. Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, beantwortet sie.Vorndran merkt an, dass die konjunkturelle Entwicklung und die starke Performance im Jahr 2023 Gegenwind erzeugen könnten, jedoch niedrigere Zinsen Rückenwind bieten. Er erwartet, dass die Zinsen am kurzen Ende weiter fallen, wobei er am langen Ende weniger Potenzial für deutsche Staatsanleihen sieht. Für Anleger empfiehlt sich laut Vorndran eine differenziertere Herangehensweise an Aktieninvestitionen. Er betont die Bedeutung von Qualität, auch wenn diese nicht immer mit hohen …