Unser Gastautor Bryan Perry wirft einen Blick auf die jüngsten Ergebnisse der wichtigen monatlichen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America. Wie positionieren sich Profi-Investoren jetzt bei Aktien, Anleihen & Co.?Laut der aktuellen Umfrage der Bank of America (BofA) setzen internationale Investoren jetzt in einem bemerkenswerten Ausmaß auf US-Aktien - ein Trend, der so seit zwei Jahren nicht mehr zu beobachten war. Die Stimmung unter den Anlegern hellt sich weiter auf: Der BofA Bull & Bear Indikator steigt auf 5,5 und damit auf den höchsten Stand seit November 2021. Der BofA Bull & Bear Indikator ist ein Maßstab, mit dem die US-Investmentbank die Stimmung unter den Anlegern misst. Hohe …