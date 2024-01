Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - PayPal hat sich "endlich" auf den Weg nach oben gemacht, wie es teils erleichtert aus den Kreisen von Beobachtern heißt. Die US-Amerikaner haben am Freitag mit dem Aufschlag von gut 5,5 % einen herben Gewinn erzeugt. Die Aktie eroberte nun in einem Zug auch die Marke von 60 Euro und machte damit einen ggf. entscheidenden Sprung. Analysten sehen hierin eine wichtige Signalgebung Denn PayPal kann demnach ein wichtiges Signal setzen. Die Chartanalyse ging ohnehin davon aus, dass 60 Euro eine bedeutende Hürde sind. Die Analysten, die auf Marketscreener zusammengefasst werden, haben aber ein noch höheres Kursziel formuliert, das es jetzt zu verteidigen gilt: 65 bis 67 Euro wären demnach möglich. Das sind noch immer ca. 10 %. Die neue Woche wird zeigen, ob jetzt der Zwischenspurt - endlich - eingesetzt hat. Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PayPal-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PayPal Aktie PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

