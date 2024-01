Wochenausblick - Die Quartalssaison steht in den Startlöchern.

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Neben den Quartalszahlen von Netflix, Johnson & Johnson und Tesla erwarten uns in der dritten Januarwoche einige interessante Termine - die wichtigsten haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet eher ruhig. Uns erwarten aus den USA die Quartalszahlen von United Airlines.















Dienstag:



Auf einen wenig ereignisreichen Montag folgt ein mit Quartalszahlen geladener Dienstag. Es stehen die Quartalsergebnisse von einer ganzen Reihe an US Unternehmen an: 3M, General Electric, Invesco, Johnson & Johnson, Netflix, Procter & Gamble, Raytheon, Texas Instruments und Verizon veröffentlichen ihre Quartalsberichte. Auf der Konjunkturseite erwartet uns um 16 Uhr das Konsumentenvertrauen aus der Eurozone.





























Mittwoch:



Wie bereits am Dienstag stehen auch am Mittwoch Zahlen von US-amerikanischen Großkonzernen an. So veröffentlichen am Mittwoch die IT Firmen AT&T und IBM ihre Quartalsergebnisse. Zusätzlich erwarten uns die Quartalsberichte von Tesla und ASML. Auf der Konjunkturseite steht der Zinsentscheid in Kanada an. Der Leitzinssatz in dem 2. Größten Land der Welt steht seit Juli 2023 bei 5%. Die Inflation in Kanada betrug zuletzt 3,4% im Jahresvergleich. Des Weiteren wird der Einkaufsmanagerindex aus den USA, der Eurozone, dem Vereinigtem Königreich, Deutschland und Frankreich veröffentlicht.















Donnerstag:



Am Donnerstag stehen Quartalsberichte von zwei Nordamerikanischen Airlines (Alaska Airlines und American Airlines) an. Des Weiteren erwarten uns aus den USA Zahlen von dem Private Equity Giganten Blackstone, dem Chiphersteller Intel und der Barista Kette Starbucks. Darüber hinaus gibt der Luxushersteller LVMH Einblick in seine Bücher.



Zusätzlich wird aus den USA das Konsumentenvertrauen, das Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal 2023 und die Schätzung für das Gesamtjahr veröffentlicht. Aus Deutschland erwartet und der ifo Geschäftsklimaindex. Das wichtigste Event am Donnerstag stellt jedoch der EZB Zinsentscheid um 14:15 Uhr und die anschließende Pressekonferenz dar.











Freitag:



Zum Ende der Woche wird es wieder ruhiger. Am Freitag veröffentlicht der amerikanische Paymentanbieter American Express seine Quartalsergebnisse. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist der PCE Deflator aus den USA zum Wochenschluss wichtig. Dieser wird neben anderen Metriken für den Zinsentscheid der Fed herangezogen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden.



