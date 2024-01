Die besten 5 Aktien der Konsumgüter-Branche im Überblick

Eines hat sich während der letzten Jahre gezeigt: Trotz diverser Krisen und Einschnitte konnten Unternehmen im Bereich der Konsumgüter zumeist profitieren. Kein Wunder, dass genau diese Art von Aktien in den meisten Portfolios ein beliebter und fester Bestandteil ist. Ein bekanntes Beispiel ist Warren Buffett, der bereits seit dem Anfang seiner Karriere als Investor die Aktie von einem der größten Getränkehersteller weltweit hält.

Die besten Aktien für nächste Woche

Coca Cola Company (ISIN: US1912161007)

Wie soll es auch anders sein, die Rede ist an der Stelle von Coca Cola. Mit seiner Firma Berkshire Hathaway hält Warren Buffett rund 9,5 Prozent konstant seit dem Jahre 1994. Der Grund dafür ist einfach, denn die Produkte von Coca-Cola sind unverkennbar und immens beliebt zugleich. Damit sind zwei Grundvoraussetzungen gegeben, die dem Getränkekonzern über mehr als hundert Jahre zum Erfolg verholfen haben.

Die mit Abstand bekannteste und erfolgreichste Marke ist Coca-Cola selbst, neben vielen weiteren wie Fanta, Lift und Sprite. Der mit den einzelnen Marken erwirtschaftete Umsatz wird im vergangenen Wirtschaftsjahr aller Voraussicht nach bei rund 45,4 Milliarden US-Dollar liegen, in Verbindung einem deutlich positiven EBIT von 13,26 Milliarden US-Dollar. Auch für die kommenden Jahre ist mit weiter steigenden Ergebnissen zu rechnen. Positiv gilt es an der Stelle anzufügen, dass Coca Cola die inflationsbedingten Kostensteigerungen sehr gut an seine Kunden weiterreichen, bzw. die Rendite sogar leicht verbessern konnte.

Innerhalb der letzten 5 Jahre hat das Wertpapier rund 32 Prozent an Wert gewonnen. Dabei gilt es anzufügen, dass Coca Cola regelmäßig Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet, zuletzt 3,2 Prozent (1,67 US-Dollar), Tendenz steigend. Auf der anderen Seite raten derzeit 18 von 23 Analysten zum Kauf des Wertpapiers, die übrigen fünf Analysten raten zum vorübergehenden Halten. An der Stelle lohnt es sich, ebenfalls einen Blick auf die Analysedaten von Altindex zu werfen. Zwar ist der Traffic auf den Webseiten leicht zum Vormonat eingebrochen, dementgegen verlautet das steigende Engagement auf Facebook sowie die Resonanz auf den übrigen Social Media Kanälen ein positives und konstantes Lagebild.

PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081)

An der Stelle knüpft unmittelbar der Konzern PepsiCo an, der gleichzeitig als größter Konkurrent von Coca Cola gilt. Derzeit vertreibt das Unternehmen seine Produkte in rund 200 Ländern weltweit und beschäftigt dafür mehr als 290.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören dabei Pepsi-Cola, 7UP, Tropicana, Mirinda, Lipton, Rockstar, Schwip Schwap und Chips-Marke Lay's. In den vergangenen Jahren hat der Konzern trotz seiner starken Marktposition intensiv in Forschung und Entwicklung der Produkte investiert, um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Rückblickend betrachtet lässt sich feststellen, dass die Strategie ein voller Erfolg ist. Der Umsatz sowie das Ergebnis konnten über die letzten Jahre deutlich und kontinuierlich gesteigert werden. Nach aktuellen Hochrechnungen wird sich der Umsatz des Jahres 2023 bei 92,2 Millionen US-Dollar einpendeln, sowie der EBIT bei 13,8 Milliarden US-Dollar. Für die kommenden Jahre wird ebenfalls ein weiteres Wachstum prognostiziert, sowie steigende Dividenden. Die letzte Dividendenausschüttung lag bei einer Höhe von 2,5 Prozent (4,52 US-Dollar)

Das dazugehörige Wertpapier hat in den vergangenen fünf Jahren eine Wertsteigerung von 58,5 Prozent erfahren, trotz der kleinen Schwäche innerhalb der letzten Monate. Auf der Basis von sechs Monaten notiert die PepsiCo-Aktie mit 10,9 Prozent im Minus. Möchte man den Analysten Glauben schenken, dann könnte sich derzeit durchaus eine interessante Gelegenheit zum Einstieg bieten. Von 23 Analysten stufen die Aktie 10 mit einem "Kauf" ein, während 12 zum "Halten" und ein Analyst zum "Verkauf" des Konsumgüter-Titels rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt in diesem Zusammenhang bei 13,2 Prozent. Die Altindex-Daten geben zudem mit einem deutlichen Sprung in den Google-Trends sowie dem anziehenden Facebook-Engagement einen positiven Ausblick.

Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000)

Möchte man die besten Konsumgüter-Aktien betrachten, dann darf die der deutschen Beiersdorf AG nicht fehlen, welche bereits seit dem Jahre 1882 fortbesteht. Der Fokus des Konzerns liegt in erster Linie auf Produkten zur Hautpflege, zu denen die bekannten Marken wie Nivea, Labello und Eucerin zählen. Das ist allerdings noch lange nicht alles, denn mit tesa und Hansaplast hat Beiersdorf seine Produktpalette erfolgreich diversifizieren können. In den Märkten der großen Handelsketten sind die Produkte des Konzerns heute zweifelsfrei nicht mehr wegzudenken.

Durch die starke Marktstellung konnte sich Beiersdorf mit seinen bekannten Produktmarken in den letzten Jahren und Monaten sehr erfolgreich behaupten, trotz eines schwierigen Marktumfelds. Der im vergangenen Jahr erzielte Umsatz wird sich aller Voraussicht nach bei 9,48 Milliarden Euro einpendeln, was einen Anstieg von 7,7 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Der EBIT wird sich zudem mit hoher Wahrscheinlichkeit um 19 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro deutlich erhöhen. Verantwortlich für das hervorragende Ergebnis ist unter anderem die Marke Nivea, die aufgrund ihrer Neupositionierung zuletzt deutlich profitiert hat. Im gleichen Atemzug hat die Umsatzrendite ebenfalls angezogen und liegt dadurch bei 13,6 Prozent.

Für die Aktionäre des Unternehmens waren die letzten Jahre ebenfalls sehr erfolgreich. Auf der Basis von fünf Jahren notiert die Beiersdorf-Aktie mit 58,5 Prozent deutlich im Plus, wovon alleine mehr als 20 Prozent innerhalb des letzten Jahres zustande gekommen sind. Aus der Sicht der Analysten ist allerdings noch kein Ende der Aufwärtsbewegung zu sehen. Von den 22 Analysten, die eine Bewertung abgegeben haben, empfehlen 14 einen Kauf bzw. eine Aufstockung des Titels im Portfolio. Dem gegenüber stehen sechs Analysten, die vorerst zu keiner Aktion raten, sowie zwei Analysten, die ein Reduzieren bzw. Verkaufen nahelegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt in diesem Zusammenhang bei 1,1 Prozent und reicht in der Spitze bis zu 18,5 Prozent. Die regelmäßige Dividende, welche zuletzt bei 0,41 Prozent (0,70 Euro) lag, ist an der Stelle positiv anzufügen.

