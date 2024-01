BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Beim Angriff einer vermutlich israelischen Drohne sind am Sonntag im Südlibanon mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Geschoss habe in der Ortschaft Kafra nahe der israelischen Grenze ein Fahrzeug getroffen, bestätigten Sicherheitskreise in Beirut. Nach Angaben des Fernsehsenders Al-Arabija handelte es sich bei den Getöteten um Angehörige der Schiitenmiliz Hisbollah. Einer von ihnen soll der Leibwächter eines höheren Hisbollah-Kaders gewesen sein, dem der Angriff möglicherweise gegolten hatte.

Das israelische Militär nahm zu dem Vorfall zunächst nicht Stellung. Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober kommt es immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie der Hisbollah in der israelisch-libanesischen Grenzregion. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006./wh/gm/DP/he