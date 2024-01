Hamburg-Deutschland (ots) -TerrAscend (TS:TSND)(OTCQX:TSNDF): Cannabis Unternehmen des Jahres 2023 USA präsentiert sich auf dem FONDS professionell KONGRESS, am 24. und 25. Januar 2024, in Mannheim.TerrAscend nimmt an der Konferenz in Zusammenarbeit mit CANSOUL, Europas erstem Cannabis-Aktienfonds, teil und wird am Donnerstag, den 25. Januar, um 10:30 Uhr einen Vortrag halten.Die Geschäftsführung von TerrAscend: Jason Wild, Executive Chairman, Ziad Ghanem, Chief Executive Officer, und Keith Stauffer, Chief Financial Officer, werden während der Konferenz am Stand des Unternehmens (#201) zur Verfügung stehen.TerrAscend ist ein führendes, an der TSX notiertes Cannabisunternehmen mit Beteiligungen im gesamten nordamerikanischen Cannabissektor, einschließlich vertikal integrierter Betriebe in Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Michigan und Kalifornien durch TerrAscend Growth Corp. und Einzelhandelsbetriebe in Kanada durch TerrAscend Canada Inc. TerrAscend betreibt The Apothecarium, Gage und andere Apotheken sowie skalierte Anbau-, Verarbeitungs- und Produktionsanlagen in seinen Kernmärkten. Die Anbau- und Produktionsverfahren von TerrAscend liefern beständiges, hochwertiges Cannabis und bieten eine branchenführende Produktauswahl sowohl für den medizinischen als auch für den legalen Markt für Erwachsene. Das Unternehmen besitzt oder lizenziert mehrere synergetische Unternehmen und Marken, darunter Gage Cannabis, The Apothecarium, Cookies, Lemonnade, Ilera Healthcare, Kind Tree, Legend, State Flower, Wana und Valhalla Confections. www.terrascend.comCANSOUL ist der erste europäische Hanf- und Cannabis-Aktienfonds. Der CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global (A2PX8U) umfasst 30 Unternehmen aus den USA, Kanada, Australien und Israel und deckt die globale Wertschöpfungskette der Hanf- und Cannabisindustrie ab. Naturbewusst und gleichzeitig zukunftsorientiert, innovativ und nah an den traditionellen Werten der Hanfpflanze, ist CANSOUL eine Brücke zwischen den globalen Märkten der Cannabis- und Hanfindustrie und den Menschen, die sich für die Pflanze begeistern. www.cansoul.deFONDS professionell KONGRESS in Mannheim ist mit über 3.000 professionellen und institutionellen Anlegern die größte B2B-Finanzveranstaltung in Europa. Über 200 institutionelle Aussteller werden teilnehmen, darunter: Black Rock, Vanguard, J.P. Morgan, Allianz, Deutsche Bank, AXA, und Generali.Pressekontakt:CANSOUL Finance UG (haftungsbeschränkt)Friedensallee 3822765 HamburgMail: stehr@cansoul.deTelefon: +49 40 6077549-0Web: www.cansoul.deVertreten durch: Daniel StehrOriginal-Content von: CANSOUL Finance UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132845/5696390