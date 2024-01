Während Grayscale Druck auf den Bitcoin-Kurs ausübt, könnten diese 3 Altcoins explodieren

Investoren haben während der letzten Wochen und Monate darauf gehofft, dass es nach der Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA zu einer Kursexplosion bei der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung kommt. Allerdings hat der Anstieg schon in den Monaten zuvor stattgefunden, während die Reaktion der Marktteilnehmer nach der tatsächlichen Entscheidung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC anders ausgefallen ist als erwartet. Die Folge war eine Korrektur von 48.000 Dollar auf unter 41.000 Dollar. Neben einem "Sell the News"-Effekt, bei dem Anleger ihre Gewinne der vorangegangenen Rallye erstmal mitnehmen, gehört auch Grayscale zu denen, die Druck auf den Kurs ausüben. Das Unternehmen hat für seine Kunden nach der Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trusts in einen ETF inzwischen mehr als 60.000 Bitcoin verkauft und könnte den Abverkauf auch in der nächsten Woche fortsetzen. Währenddessen sind einige Altcoins gut positioniert, um trotzdem durch die Decke zu gehen.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX)

Bitcoin Minetrix stellt ein innovatives Projekt dar, das das Potenzial hat, den Bitcoin Mining-Markt zu revolutionieren. Wer $BTCMTX-Token besitzt und sich dazu entscheidet, diese zu staken, kann dafür nach dem Launch der Stake to Mine-Phase Credits erhalten, die für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden können. Schon während des aktuellen Token-Vorverkaufs erhalten Staker eine Rendite in Form von zusätzlichen Token, wie man das auch von anderen Proof of Stake Coins kennt.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Investoren haben durch Bitcoin Minetrix die Chance, nicht nur von möglichen Wertsteigerungen der $BTCMTX-Token zu profitieren, sondern auch indirekt von einer Fortsetzung des Bitcoin-Booms, da das erhaltene Guthaben zum Schürfen neuer BTC verwendet werden kann. Möglich wird das durch Cloud Mining, wobei die Rechenleistung von einem Cloud-Anbieter zur Verfügung gestellt wird, sodass man nicht mehr selbst in die nötige Hardware investieren muss, um Bitcoin zu schürfen. Die Zuteilung der Mining-Credits erfolgt automatisch über Smart Contracts. Je mehr $BTCMTX-Token man im Staking Pool hält, desto mehr Credits erhält man.

($BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Das Projekt Bitcoin Minetrix ermöglicht es einer breiten Masse wieder, das "digitale Gold" zu schürfen, während der Bitcoin Mining-Markt in den letzten Jahren von großen Unternehmen dominiert wurde und Kleinanleger fast keine Chance mehr hatten, profitabel Bitcoin zu minen. Bereits jetzt wurden Token im Wert von mehr als 9 Millionen Dollar im Presale verkauft. Analysten sind der Meinung, dass $BTCMTX durch den aktuellen Vorverkaufspreis noch stark unterbewertet ist. Sollte sich das Projekt durchsetzen, könnte es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen, bei der der Wert um mehr als das 10-fache steigen kann.

Meme Kombat ($MK)

Meme Coins könnten auch im nächsten Krypto-Bullrun wieder eine wichtige Rolle einnehmen und für frühe Investoren wieder extrem hohe Gewinne erbringen. Beispiele wie PEPE und BONK aus dem Jahr 2023 verdeutlichen, dass Investitionen von wenigen hundert Dollar lebensverändernde Renditen einbringen können. Mit Meme Kombat ($M) steht möglicherweise ein weiterer Coin bereit, der ein enormes Wachstumspotenzial hat. Meme Kombat ist eine Battle-Arena, in der Charaktere bekannter Meme Coins in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten. Ein Konzept, das das Potenzial hat, viral zu gehen.

($MK Presale - Quelle: Meme Kombat Website)

In der Meme Kombat Battle-Arena werden Figuren wie PEPE, DOGE und andere durch künstliche Intelligenz zum Leben erweckt und treten in spannenden Kämpfen gegeneinander an. Die Community hat dabei die Möglichkeit, ihre bevorzugten Charaktere in der Arena zu unterstützen. Angesichts der großen Fangemeinden der erfolgreichsten Meme Coins könnte ein beträchtlicher Teil dieser Anhänger auf Meme Kombat aufmerksam werden. Dadurch könnte die Plattform und der $MK-Token rasch an Popularität gewinnen.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Bereits vor dem Beginn der ersten Battle-Saison hat Meme Kombat mehr als 16.000 Follower auf X gewonnen und $MK-Token im Wert von über 7,2 Millionen Dollar verkauft. Damit wird schnell klar, welches Potenzial die Plattform hat, wen die ersten Battles erst einmal begonnen haben. Die erste Battle-Saison startet nach dem Ende des Vorverkaufs, wodurch das Timing nicht besser sein könnte, um direkt beim Listing an den Kryptobörsen die Chance auf eine Kursexplosion zu erhöhen. Der Vorverkauf ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, weshalb dieser schon bald enden dürfte.

SPONGE V2 ($SPONGEV2)

Wer an Meme Coins interessiert ist, ist wahrscheinlich auch auf den Erfolg des $SPONGE-Tokens im letzten Jahr aufmerksam geworden. Der Token hat innerhalb weniger Tage eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar erreicht, wodurch frühe Käufer ihr Kapital um das 100-fache steigern konnten. Das Team, das für die Kursexplosion des ersten SPONGEs verantwortlich ist, plant nun, diesen Erfolg mit einem neuen $SPONGEV2-Token zu wiederholen, was für Investoren gleich mehrere Vorteile bieten könnte.

(SPONGE Meilensteine - Quelle: Sponge.vip)

Da SPONGE bereits sehr erfolgreich war, können Investoren darauf vertrauen, dass das Team hinter dem V2-Token Erfahrung mit dem Launch eines 100 Millionen Dollar Coins hat - ein Vorteil, den viele andere Meme Coins nicht bieten. Zusätzlich profitiert der neue SPONGE V2 von einer bereits bestehenden Community mit über 30.000 Followern, von denen die meisten diesmal beim Start des V2-Tokens von Anfang an dabei sein wollen. Um den Erfolg des Vorgängers zu übertreffen, soll das Marketing diesmal noch größer aufgezogen werden und noch mehr Kryptobörsen sollen $SPONGEV2 listen, weshalb viele bereits über ein Binance Listing spekulieren.

Investoren, die bereits Sponge-Token besitzen, haben die Möglichkeit, diese auf der Website in den V2 Staking Pool einzuzahlen und als Belohnung neue $SPONGEV2-Token zu erhalten. Die APY (jährliche Rendite) wird dabei dynamisch basierend auf der Größe des Staking Pools berechnet. Wer noch keine SPONGE besitzt, hat die Möglichkeit, diese direkt über die Website zu kaufen und erhält dafür als Bonus dieselbe Menge $SPONGEV2 beim Launch, während die ursprünglich gekauften SPONGE automatisch in den Staking Pool eingezahlt werden und eine Rendite bringen.

(SPONGE kaufen - Quelle: Sponge-Website)

Sollte es gelingen, den Erfolg des Vorgänger-Tokens zu übertreffen, könnten frühe Käufer erneut mit einem überschaubaren Investment Gewinne erzielen, die weit über die der Top Coins in den letzten Jahren hinausgehen können. Neben den Marketingmaßnahmen und den größeren Exchanges kommt $SPONGEV2 auch mit einem eigenen Play 2 Earn Game, wodurch das Potenzial, viral zu gehen, noch deutlich höher ist.

