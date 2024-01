Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat am Freitag mit dem Plus von fast 1 % eine wichtige Weichenstellung vornehmen können. Die Kurse sind auf diese Weise auf dem Weg dazu, nun auch die nächste Hürde bei 12 Euro wieder anzugreifen. Diese Hürde ist zu hoch, so die Meinung von Analysten, die skeptisch sind - hier geht es um eine sogar entscheidende Wende. Denn Chartanalysten, die etwas zuversichtlicher sind, meinen, genau hier ginge es darum, dass danach kaum noch Hürden bis ca. 14,50 Euro in Sicht wären. Mit anderen Worten: Siemens Energy leitet jetzt eine entscheidende Situation ein. Siemens Energy: Es geht um vieles! Die Aktie ist zweifelsohne aktuell nicht zu teuer, meinen die wirtschaftlich orientierten Analysten. Die beachten den KGV-Wert. Der wiederum liegt bei ca. 12,4 und damit tatsächlich auf einem besseren Niveau als noch 2023. Grund dafür sind die steigenden Erträge. Das Nettoergebnis für 2024 wird derzeit an den Märkten auf ca. 1,05 Mrd. Euro geschätzt. Das ist erheblich - denn dieser Betrag würde dazu führen, dass das Vorjahresergebnis um über 5 Mrd. Euro übertroffen würde. Der Konzern hat 2023 ein Netto-Minus von gut 4,5 Mrd. Euro eingefahren. Problematisch ist auf der anderen Seite die Erwartung für das Jahr 2025. Dann soll der Gewinn von den genannten 1,05 Mrd. Euro auf dann wieder 463 Millionen Euro sinken. Die Aktie würde dann ein KGV von 21 haben. Deshalb sind die Stimmungen derzeit noch recht unterschiedlich. Die Analysten, die auf Marketscreener im Konsens zusammengefasst werden, gehen derzeit von einem Kursziel in Höhe von 14,87 Euro aus. Da Kursziel ist zuletzt etwas gesunken. Dennoch: Die Aktie hat demnach noch die Chance, einen Gewinn von gut 25 % zu realisieren. Immerhin, denn damit wäre der Markt gestärkt darin, die 12-Euro-Marke nun noch zu überwinden! Dann wird es noch einmal sehr spannend! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

