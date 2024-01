Wer sich noch in der kommenden Woche spannende Dividendenaktien sichern will, der kann einen Blick auf diese Werte mit bis zu 7,3 Prozent Ausschüttungsrendite werfen, die noch in der kommenden Woche ihren Ex-Dividendentag haben. Wer auf der Suche nach Hochdividendenwerten ist, könnte in der kommenden Woche Glück haben, denn insgesamt sieben spannende Aktien haben bald ihren Ex-Dividendentag. Investoren, die die Werte zu diesem Zeitpunkt halten, haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...