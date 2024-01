Der Blick auf die Kurstafel dürfte Vonovia-Aktionären zuletzt Tränen in die Augen getrieben haben. So finden sich die Notierungen aktuell 3,30 Prozent und dem Vorwochenschluss wieder. An zwei der fünf Tage ging es für das Wertpapier nach unten. Mit einem Minus von 2,76 Prozent hat Vonovia dabei am Mittwoch den Vogel abgeschossen. Werden Anleger damit zum Bärenfutter? Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Da sich Vonovia mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...