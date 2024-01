Tech over the Top...: Wochenrückblick KW 03-2024: Die Ernsthaftigkeit setzt ein!

Anzeige / Werbung

In einer volatilen Woche verzeichnete die ‚Old Economy' insgesamt leichte Verluste, da Zentralbanker die Hoffnungen der Anleger auf baldige Zinssenkungen dämpften.

die vergangene Woche war geprägt von einer gewissen Unsicherheit auf den Finanzmärkten. Zentralbanker dämpften die Erwartungen an bevorstehende Zinssenkungen, was zu einem insgesamt negativen Trend führte. Dennoch verzeichnete der Nasdaq 100 dank des Halbleitersektors einen beeindruckenden Anstieg und erreichte ein neues Allzeithoch.

Die kommenden Wochen versprechen mit den Geschäftsberichten der Börsenriesen, darunter Johnson & Johnson, Netflix, Tesla, ASML, SAP, Visa und LVMH, weitere womöglich dynamische Marktbewegungen. Die Ernsthaftigkeit des Geschäftslebens wird deutlich, und Anleger sollten auf die nächsten makroökonomischen Ereignisse achten.

Rohstoffe - China und der Abwärtstrend!

Die Metallmärkte spiegeln weiterhin die gemischte wirtschaftliche Performance Chinas wider. Kupfer sank auf knapp 8.200,- USD pro Tonne in London, Aluminium verlor auf etwa 2.130,- USD und auch Zink setzte seinen Abwärtstrend fort, und notiert bei gut 2.440,- USD. Das 2023'er Wirtschaftswachstum in China erreichte 5,2 % und lag damit leicht unter den Erwartungen der Ökonomen. Diese Unsicherheit spiegelt sich auch in den Preisen für Gold wider, das durch den Anstieg der Anleiherenditen belastet wird und bei etwa 2.030,- USD pro Unze gehandelt wird.

Ausblick: Geschäftsberichte und makroökonomische Ereignisse bestimmen das Geschehen!

Die kommende Woche verspricht eine Flut von Geschäftsberichten für das Jahr 2023. Unternehmen wie Johnson & Johnson, Netflix, Tesla, SAP, Visa und LVMH stehen dabei unter besonderer Beobachtung. Gleichzeitig warten die Märkte gespannt auf die nächsten makroökonomischen Ereignisse, darunter die Zinsentscheidungen der Bank of Japan und der Europäischen Zentralbank sowie den PMI-Indikatoren und die PCE-Inflation in den USA. Es bleibt also auch in der kommenden Woche wieder spannend, und Anleger sollten sich auf mögliche Volatilität vorbereiten, wobei bei den Rohstoffen langsam Ruhe eingekehrt sein sollte, da diese schon viel eingepreist haben. Deshalb bleiben wir bei unserer Meinung, dass gerade Gold, Silber, Kupfer und Nickel Übergewichten werden sollten. Auch Lithium sollte nach seinem schon brutalen Crash langsam wieder auf die Watchlist genommen werden.

Lesen Sie in den folgenden Beiträgen der vergangenen Woche, warum die Rohstoffe vor dem Turnaround stehen sollten.

