Wann gingen mal so viele Menschen in Deutschland für die Demokratie auf die Straße - gegen rechtsradikale Umtriebe, gegen Hass, Hetze, Menschenverachtung? Tatsächlich richtet sich ihr Widerstand (...) gegen eine spalterische Weltsicht. Viel zu lange hat die Mitte tatenlos zugesehen, wie sich die Sektierer auf dem Weg in ihre Radikalisierung gegenseitig bestärkt haben. In der Folge verloren die Extremisten ihre Hemmungen. Jetzt hat sich was verändert, jetzt bestärken sich die Demokraten gegenseitig zu Zehntausenden auf Plätzen und Straßen der Republik. (...) Die anständige Mehrheit in diesem Land ist nicht länger gewillt, sich von einer Minderheit aus Schreihälsen tyrannisieren zu lassen. Dass die Mitte ihr Schweigen bricht, ist ermutigend und höchste Zeit. https://www.mehr.bz/khs22o



