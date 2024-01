Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Kann Nel Asa sich noch einmal berappeln? Analysten meinen ja, der Markt sagt nein. Am Freitag ging es kurz vor dem Wochenende für die Norweger noch einmal um satte 4,95 % nach unten. Die Aktie ist in einer in jeder Hinsicht schwachen Verfassung. Nel Asa: Das ist die Wahrheit Die Vorzeichen für weitere Kursverluste sind nicht zu übersehen. Nel Asa hat aktuell am Freitag auch die Grenze von 0,47 Euro nach unten durchbrochen. Die Chartanalysten sind an sich schon der Meinung, Nel Asa sei in einem massiven Abwärtstrend. Der Wert hat nicht einmal die wichtige Untergrenze von 0,50 Euro verteidigen können, weisen sie auf einen schwachen Verlauf in den vergangenen Wochen hin. Die Notierungen sind damit aber auch aus anderer Sicht im Trend-Loch. Der institutionelle Rahmen der Aktie ist schwach. Nicht nur, dass Nel Asa nun ein Penny Stock ist. Die Aktie hat damit auch in der Marktkapitalisierung Kapriolen geschlagen. Der Titel hat die Marke von 750 Millionen Euro unterschritten und gilt demzufolge nicht mehr als Unternehmen, das für solche Investoren als Invest auch nur halbwegs in Frage kommt. Die Notierungen sind schließlich auch für die Analysten der technischen Analyse keine Rede mehr wert. Denn: Nel Asa hat zum Beispiel den GD100, der mittelfristige Trends zum Gegenstand hat, klar unterschritten. Die Notierungen sind mit dem jüngsten Minus auf weniger als 0,47 Euro mittlerweile annähernd 45 % vom GD100 entfernt. Das spricht für eine Fortsetzung des Trends, meinen zumindest die technisch orientierten Analysten. Damit ist Nel Asa vor Beginn der neuen Woche außergewöhnlich schlecht aufgestellt. Die Kurse sind offenbar nur noch für Analysten, deren Stimmen auf Marketscreener zusammengefasst werden, interessant. Die sehen noch immer eine Chance darauf, dass die Aktie auf mehr als 0,85 Euro klettern könnte. Wirtschaftlich betrachtet spricht einiges dagegen. Was sehen die Analysten? Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 22.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

