Seit vergangener Woche gibt es zwei neue Morningstar-Burggraben-ETFs in Deutschland. Doch sind auch diese beiden besser als der MSCI World, so wie der bislang in Deutschland handelbare Burggraben-ETF? Und wozu braucht man die beiden neuen Produkte? Wir von BÖRSE ONLINE berichten bereits seit Langem darüber, dass der VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (WKN: A12CCN) viel besser als der MSCI World ETF performt (siehe dafür Chart unten). ...

