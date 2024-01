Der P7-C von REE ist der erste Full-by-Wire-Lkw, der die US-amerikanischen FMVSS- und EPA-Zertifizierungen erhalten hat

Die Auslieferung von Vorführfahrzeugen an Kunden hat begonnen

P7-C-Fahrzeuge sind für eine US-Bundessteuergutschrift von bis zu 40.000 USD pro Fahrzeug förderfähig und es wird erwartet, dass mit zusätzlichen staatlichen Gutschriften eine Förderung in Höhe von über 100.000 USD pro Fahrzeug möglich ist



TEL AVIV, Israel, Jan. 22, 2024(Nasdaq: REE) ("REE" oder das "Unternehmen"), ein Automobiltechnologieunternehmen und Anbieter von Full-by-Wire-Lkw und -Plattformen, hat heute bekanntgegeben, dass es nach der Zertifizierung durch die Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) und die Environmental Protection Agency (EPA) mit der Auslieferung seiner elektrischen Fahrerkabine P7-C an Kunden begonnen hat, die damit das erste vollständig x-by-wire-zertifizierte Fahrzeug ist.

REE ist das erste Unternehmen, dessen Fahrzeug vollständig mit Steer-by-Wire, Brake-by-Wire und Drive-by-Wire zertifiziert wurde. Der Powered by REE P7-C, ein mittelschweres Elektro-Nutzfahrzeug, erfüllt die FMVSS-Anforderungen und hat die EPA-Zulassung erhalten.

REE hat mit der Auslieferung der ersten Serie von P7-C-Vorführfahrzeugen für mehrere Flottenauswertungen in Nordamerika über sein schnell wachsendes Vertragshändlernetz begonnen. Pritchard EV, ein führender Händler in den USA, ist der erste, der das P7-C-Demonstrationsfahrzeug für eine Roadshow mit seinen großen Flottenkunden erhält. Weitere REE-Vertragshändler und führende Flotten werden in den kommenden Wochen ebenfalls P7-C-Demonstrationsfahrzeuge erhalten.

Der P7-C von REE kommt für die Steuergutschrift der US-Bundessteuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) für saubere Nutzfahrzeuge (Internal Revenue Code 45W) in Frage, wodurch Kunden eine Steuergutschrift von bis zu 40.000 USD pro Fahrzeug erhalten können. Das Unternehmen ist außerdem dabei, die Inanspruchnahme verschiedener staatlicher Anreize in die Wege zu leiten, wodurch sich der Gesamtanreiz je nach Standort des Kunden auf über 100.000 USD pro Fahrzeug erhöhen könnte.

"Ich glaube, dass unser REEcorner ein echter Gamechanger ist, der es uns ermöglicht, Elektro-Lkws zu bauen, die Flotten kaufen wollen und die Fahrer gerne fahren werden, da wir weiterhin eine starke Nachfrage nach unseren Nutzfahrzeugen sehen", so Daniel Barel, CEO und Mitbegründer von REE Automotive. "Ich bin unglaublich stolz auf das Team von REE, das die Zertifizierung des ersten vollständig x-by-Wire-Fahrzeugs der Automobilindustrie abgeschlossen hat. Unsere Kunden haben sehnsüchtig auf die Auslieferung unserer Fahrzeuge gewartet, und nun sind unsere ersten Vorführfahrzeuge auf dem Weg zu den Händlern, um von den Kunden bewertet zu werden."

Die Vorteile der von REE entwickelten REEcorner und x-by-wire-Technologiekönnen Folgendes ermöglichen:

Hervorragende Manövrierfähigkeit und volumetrische Effizienz

Erhöhte Sicherheit durch ausfallsichere Auslegung über Redundanzen in Hardware und Software

Verbesserte Ergonomie mit niedriger Einstiegshöhe und fahrerorientierter Kabine

Verbesserte Wartungsfreundlichkeit

Effizientere Wartung und geringere Ersatzteilhaltung

Verbesserter Restwert

Zukunftssicher, vorbereitet für autonomes Fahren und OTA-Upgrade-fähig

Modularer Aufbau und kurze Markteinführungszeit

Optimale Energieeffizienz



"Das Erreichen dieses Zertifizierungsmeilensteins ist ein Beweis für das engagierte Team von REE und unsere Entschlossenheit, diese Technologie sicher auf den Markt zu bringen", so Richard Colley, VP of Government and Regulatory Affairs bei REE. "Die staatlichen und bundesstaatlichen Anreize, für die der P7-C in Frage kommt, werden dazu beitragen, die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte in den USA voranzutreiben und so die öffentliche Gesundheit zu verbessern und die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen."

Wenn Sie mehr über die patentierte Technologie und das einzigartige Angebot von REE Automotive erfahren möchten, die das Unternehmen in die Lage versetzen, neue Wege in der Elektromobilität zu beschreiten, besuchen Sie www.ree.auto.

Über REE

REE Automotive (Nasdaq: REE) ist ein Automobiltechnologieunternehmen, das es Unternehmen ermöglicht, auf seinen modularen Plattformen Elektrofahrzeuge in verschiedenen Formen und Größen zu bauen. Neben völliger Designfreiheit sind die von REE ermöglichten Fahrzeuge - Powered by REE - mit dem revolutionären REEcorner ausgestattet, der kritische Fahrzeugkomponenten (Lenkung, Bremsen, Aufhängung, Antriebsstrang und Steuerung) in einem einzigen kompakten Modul zusammenfasst, das zwischen Fahrgestell und Rad positioniert ist. Die von REE entwickelte By-Wire-Technologie für die Steuerung von Antrieb, Lenkung und Bremse, mit der REE als erstes Unternehmen in den USA die Zertifizierung für ein Full-By-Wire-Fahrzeug erhielt, macht eine mechanische Verbindung überflüssig. Durch die Verwendung von vier identischen REEcorners kann REE die flachsten EV-Plattformen der Branche herstellen, die mehr Platz für Passagiere, Fracht und Batterien bieten. REE-Plattformen sind zukunftssicher, autonom, bieten niedrige TCO und verkürzen die Markteinführungszeit für Flotten, die elektrifiziert werden sollen, drastisch. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ree.auto.

