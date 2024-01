Regierungen schaffen den Rahmen für Kursgewinne, indem sie zum Beispiel bei Rohstoff- und Rüstungsprojekten richtungsweisende Entscheidungen auf den Weg bringen. So konnte die Aktie des Rüstungsunternehmens Rheinmetall seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine um über 200 % zulegen. Die Aktie stieg von unter 100,00 EUR auf über 339,00 EUR. Das klingt beeindruckend, aber wesentlich schneller ging ein vergleichbarer Kursanstieg hingegen in einem anderen Sektor. Bluestone Resources ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen und arbeitet an Projekte in Guatemala. Im Süden des Landes befindet sich das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, eine oberflächennahe Goldminenerschließung mit dem Namen Cerro Blanco. Der Wert der Aktie konnte in der vergangenen Woche an nur einem Handelstag einen Wertanstieg von über 151 % verzeichnen. Das zuständige Ministerium hat die Abbaumethode von der bereits genehmigten Untertageerschließung auf eine Tagebauerschließung bestätigt. Diese politische Entscheidung sorgte für Planungssicherheit im Sinne der Investoren und den kräftigen Kursanstieg. Welche 'Kursrakete' nun bereits auf der 'Startrampe' steht, das erfahren Sie in unserem Artikel.

