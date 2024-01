Die Aktie von PayPal Holdings war die letzten zweieinhalb Jahre ein Trauerspiel und verlor über 82 % ihrer Marktkapitalisierung vom Allzeithoch. Doch seit Oktober 2023 kommt neues "Leben" und Kaufvolumina in die Aktie und das obwohl die Mehrheit der Analysten so pessimistisch für die nähere Zukunft sind. Daher betrachten wir die zyklische Bewegung der Aktie, von wo kommt sie, wann erreicht sich neue Allzeithochs und wie ist das Chancen Risiko Verhältnis (CRV) bei einem aktuellen Einstieg in die ...

