Der Wochenstart im DAX wird nun mit Dynamik erwartet, denn der Schwung an der Wall Street war beachtlich. Dein Tradingausblick am Montag: DAX festigt die Tiefpunkte Eine Entfernung von den Tiefs bedeutet nicht zwangsläufig neue Hochs. Über die Ausbruchsversuche der letzten Woche hatten wir in der Vorwochenanalyse am 14.01.2024 ausführlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...