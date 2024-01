Vorentscheidung bei den US-Wahlen. Ron DeSantis stieg in der Nacht aus dem Präsidentschaftswahlkampf aus und empfiehlt den Wähler Donald Trump zu nominieren. Die FAA weitet ihre Warnung auf weitere Boeing Maschinen aus. Nach der 737 MAX 9 müssen die Airlines nun auch die 737 900ER Maschinen auf lockere Bolzen und Schrauben untersuchen. Die People's Bank of China hielt am Montagmorgen keine positive Überraschung für die Börse bereit. Die chinesische Notenbank beließ wichtige Leitzinsen unverändert.Der Handel in Asien teilt ...

