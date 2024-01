Natürlich ist die Phase, in der wie bei MorphoSys die Tests eines neuen Wirkstoffs in der Endphase und eine Zulassung nebst darauffolgender Vermarktung nahe sind, eine spannende Situation. Aber so, wie sich die Aktie aktuell präsentiert, sollte man höchst vorsichtig sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...