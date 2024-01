Die Nachfrage nach Außer-Haus-Lieferdienstleistungen hat in den vergangenen Jahren einen rasanten Boom erlebt. Laut Marktforschungsinstitut VuMA bestellen allein in Deutschland mehr als 20 Mio. Menschen im Monat Essen bei einem Lieferservice. Das klingt nach guten Voraussetzungen für die Geschäftsmodelle von Delivery Hero, Deliveroo oder Just Eat Takeaway. Wir haben die drei europäischen Big-Player tiefer durchleuchtet.>Die Technologieunternehmen fungieren zum einen als Vermittler zwischen Restaurant und Kunde, zum anderen wickeln sie den Transport ab. In den vergangenen Jahren hat in der Branche ein starker Verdrängungswettbewerb stattgefunden, der dazu geführt hat, dass die Unternehmen regional verschiedene Schwerpunkte gesetzt haben. Just Eat Takeaway (13,98 Euro; NL0012015705) aus den Niederlanden, aktiv hierzulande mit der App Lieferando, bedient vorwiegend Europa, Nordamerika und Australien. Die britische Deliveroo (129,80 GBp; GB00BNC5T391) liefert hauptsächlich im Vereinigten Königreich und in ausgewählten asiatischen Ländern wie Singapur und Hongkong. Die aus Deutschland stammende Delivery Hero (22,24 Euro; DE000A2E4K43) ist in Skandinavien, Osteuropa, Südamerika, Asien und in Teilen Afrikas vertreten. Angefacht durch die Pandemie ...

