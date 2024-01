Die Aktie des Saatgutanbieter KWS Saat (WKN: 707400) befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend und startet mit einem Kurs von 52,40 € in die neue Woche. Bei Nichtberücksichtigung des kurzfristigen Einbruchs zu Beginn der Pandemie bewegt sich der Kurs auf dem Niveau Ende 2018. Ist das jetzt ein günstiges Einstiegsniveau? KWS Saat vorgestellt Die KWS Saatgut SE & Co KGaA gehört zu den führenden Saatgut-Anbietern weltweit. Neben dem Hauptsitz ...

