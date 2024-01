Spekulation der Woche und Einstiegschance

Anzeige / Werbung

Die Spekulation der Woche in der Kategorie Hot Stock: Hier haben wir schon vor ein paar Wochen nach einer Meldung am Wochenende ein Kursplus von teils über 100% gesehen.

Eine Meldung hatte eine entsprechend heftige Reaktion ausgelöst. Tatsächlich könnte es in diesen Tagen jederzeit Updates geben, die ähnlich starken Impact haben könnten. Nachdem auch ein technisch störendes Gap in diesen Tagen geschlossen wurde, dürfte diese Aktie in den nächsten Tagen sehr steil gehen können, ging diese im Handel am Freitagabend mit einem Kursplus von über 30% ins Wochenende. Das Papier könnte sich folglich in der nächsten Woche zum absoluten Hot Stock der Börsencommunity entwickeln. Wer jetzt noch frühzeitig handelt, der könnte sehr im Vorteil sein, prozentual dreistellige Zugewinne erscheinen in vielerlei Hinsicht definitiv möglich. Im Handel an der Deutschen Börse bietet sich womöglich gerade eine sehr schöne Einstiegsgelegenheit.

Wir meinen: Wagnisposition genau heute ins Depot…

Hintergrund: Auch direkt nach Weihnachten gab es bei dieser Aktie intraday gleich mal ein Kursplus von teils über 100%! Da wurde bekannt, womit keiner mehr gerechnet hatte. Viele hatten diese Aktie schon abgeschrieben. Doch nach den jüngsten Ergebnissen ging es ordentlich nach oben und dem Papier wurde hohe Aufmerksamkeit zuteil. Die zuletzt veröffentlichten Ergebnisse sprechen in unseren Augen klar dafür, dass sich die Bewertung dieses Unternehmen, die aktuell bei gerade einmal rund 8 Mio. Euro liegt (auf Grundlage des Schlusskurses vom Freitag, keine Gewähr), an die Bewertung zweier Unternehmen angleichen könnte, die jeweils im dreistelligen Millionenbereich liegen.

Tatsächlich sehen wir nach den nun veröffentlichten Resultaten eine potenziell sehr starke Turnaroundrallye auf uns zukommen. Allein bis zum Hoch im Sommer 2022, als man schon auf das Potenzial einer großen neuen Lithiumlagerstätte in den USA spekulierte, sprechen wir über deutlich mehr als 300%. Was damals in erster Linie ungewisse Spekulation war, ist jetzt mit Zahlen und Fakten untermauert: Die zuletzt vorgelegten Bohrresultate sprechen für eine neue Lithiumentdeckung, und das mitten im minenfreundlichen Nevada. Wie gesagt, die Projektnachbarn sind teils mit hunderten Millionen Euro bewertet, sogar ohne bisher Lithium gefördert zu haben.

Lesen Sie weiter in unserem jüngsten Spezial zur Aktie:

Enormes Upside

Diese Aktie dürfte folglich in den nächsten Tagen sehr steil gehen. Diese Aktie könnte sich in diesen Tagen zum absoluten Hot Stock der Börsencommunity entwickeln. Wer jetzt noch frühzeitig handelt, der könnte sehr im Vorteil sein, prozentual dreistellige Zugewinne erscheinen in vielerlei Hinsicht definitiv möglich. Ein neuer Börsenstar könnte in diesen Tagen geboren werden. Tatsächlich haben wir bei dieser Aktie einen großen Erfolg schon vor einer Weile kommen sehen, aber da war es offenbar noch zu früh und Lithiumaktien im Hype sehr hoch bewertet. Jetzt haben wir schwarz auf weiß, was wir schon vemutet hatten, man hat eine erste Lithiumentdeckung auf dem sog. Halo-Projekt in den USA vermeldet, ein Projekt, das von lauter "Schwergewichten" der Branche umgeben ist. Dieses Unternehmen könnte sich nun bald einreihen, insbesondere wenn künftig weitere derartig starke Ergebnisse folgen. Mit den am Wochenende vorgelegten Bohrergebnissen, die einen möglichen neuen Fund ganz klar bestätigen, sollte diese Aktie komplett neu bewertet werden. Die Aktie könnte vielleicht sogar heute noch wieder prozentual dreistellig werden, so wie es auch kurz nach Weihnachten geschehen ist, doch wahrscheinlich mit einem Unterschied: Da man einen ersten Bohrerfolg nun mit weiteren großen Erfolgen bestätigen konnte, dürfte eine entsprechend nachhaltige Rallye folgen, heißt, wir erwarten, dass sich die Bewertung des Unternehmens in den nächsten Wochen komplett neu aufstellen und der Run auf dieses Papier sehr groß sein wird.

Was bisher geschah:

Die Rahmenbedingungen bei diesem Unternehmen sprachen unseres Erachtens von Anfang an für einen sehr großen Erfolg und die Chance auf eine neue große Lithiumentdeckung in den USA (Nevada), und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft eines anderen Projekts eines ebenso börsennotierten Unternehmens, das wir auch schon im Frühstadium ausfindig gemacht haben, bevor institutionelle Anleger und auch in Deutschland große Börsenmedien aufmerksam wurden und die Aktie eine Rallye von 600% hinlegte, scheint sehr hoch. Auch damals lagen wir also richtig. Und dass die hier gegenständliche Lithiumstory ein großer Erfolg werden könnte, hierauf haben AnlegerInnen schon einmal im Sommer 2022 gewettet und die Aktie dieses Pennystocks auf ein Hoch über 1,00 C$ geschickt. Am Freitag ging die Aktie bei einem Kurs von 0,14 C$ aus dem Handel der kanadischen Börse. Wie gesagt war es im Sommer 2022 noch sehr früh, die Explorationsarbeiten noch sehr "early stage". Doch jetzt hat man erstmals gebohrt und sofort einen Volltreffer nach dem anderen gelandet.

Ist das die nächste 100%-Meldung bei POWR Lithium*? -

Hole No. Halo-003-23 intersects broad Li-bearing claystone interval with 204 feet (62.2 m) of 994.4 ppm Li - POWR Lithium Builds on Discovery with Complete Results from Phase 1 Maiden Drilling Campaign

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständige Ad-hoc-Nachricht. - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: POWR Lithium) -

POWR Lithium*

WKN: A3D6BS

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

HIER zur vollständigen Meldung.

62,2 Meter mit einem Lithiumgehalt von 994,4 ppm, das ist unseres Erachtens aufgrund der Länge noch besser als das Bohrergebnis, das man zu Weihnachten veröffentlicht hatte, das an der Börse intraday eine teils prozentual dreistellige Reaktion auslöste. Jetzt, wo man bestätigen konnte, dass die ersten Ergebnisse zu Weihnachten also keine Eintagsfliege waren, könnte sich diese Lithiumaktie in den nächsten Tagen und Wochen wieder in Richtung des 2022er Hochs bewegen. Nun, kommt es tatsächlich so, dann sprechen wir über eine potenzielle Performance von 547%! Und selbst bei einem Kurs von 1,04 C$ läge die Börsenbewertung dieses Unternehmens mit rund 50 Mio. Dollar (CDN; aktuell bei nur 9,2 Mio.) noch immer weit unter der Bewertung der erfolgreichen Projektnachbarn (Bewertung von American Lithium: 335 Mio. Dollar (CDN); American Battery Technology: 175 Mio. USD).

Die News, die kurz nach Weihnachten ein 100%-Kursplus bei der Aktie von POWR Lithium* auslöste:

Hole No. Halo-001-23 intersects broad Li-bearing claystone interval with 125.4 feet (38.2 m) of 938 ppm Lithium

Hier zur vollständigen Ad-hoc-Nachricht.

Jetzt hat mit den neuen Ergebnissen nochmal deutlich besser abschneiden können, ist die Streichlänge bedeutend höher. O-Ton: "Diese Ergebnisse sind anspornend. (…) Im Großen und Ganzen ähneln diese Ergebnisse den Ergebnissen, die von unseren Nachbarn wie American Lithium (TLC-Projekt) oder American Battery Technology und Tearlach (Gabriel-Projekt) veröffentlicht wurden." Schauen Sie selbst: Die Bewertung der Aktie von American Lithium liegt gegenwärtig beinahe 50 Mal höher als die von POWR Lithium* (WKN:A3D6BS).

Der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern: Wir haben auch American Lithium im Frühstadium vorgestellt und auf eine neue große Lagerstätte im US-Bundesstaat Nevada spekuliert. Tesla und die Gigafabrik in Nevada hatten das Engagement von Explorern im Lithiumbereich schon vor einigen Jahren stark vorangetrieben, so wurden auch schon Abnahmeverträge mit den jungen Lithiumunternehmen abgeschlossen. Das Management von American Lithium feierte u.a. mit seinem Tonopah-Projekt in Nevada, nicht unweit von der Tesla-Fabrik, einen Explorationserfolg nach dem anderen und der Aktienkurs explodierte. Nicht sehr lange nach unserer ersten Vorstellung entdeckten viele AnlegerInnen und auch andere Experten American Lithium für sich und die Aktie peakte im Jahr 2021 sogar bei über 6,00 C$, bevor man bei Kursen von deutlich unter 1,00 C$ hat einsteigen können.

Nach der Bekanntgabe nun weiterer herausragender Resultate rechnen wir bei der Aktie von POWR Lithium* (WKN:A3D6BS) mit einer ähnlichen Entwicklung. Wir meinen, dass mutige und sehr risikobewusste AnlegerInnen jetzt eine Wagnisposition im Depot haben sollten.

Genauso wie einst American Lithium hat sich POWR Lithium* (WKN:A3D6BS) strategisch in Nevada positioniert und das Management sieht enormes Upside in seinem Claystone-Lithium-Projekt Halo. Bei Claystone-Lithumprojekten ist der Abbau deutlich günstiger als bei konventionellen Projekten, zudem auch nachhaltiger, wird nur ein Bruchteil Wasser benötigt. Das Eli-Lithiumprojekt ist ein solches Claystone-Projekt und soll nun nach bereits schon ersten und wirklich bedeutenden Erfolgen weiter exploriert werden.

Jetzt, wo die gleich mehrere hervorragende Bohrergebnisse vom Halo-Projekt in Nevada auf dem Tisch liegen, sehen wir wirklich großes Upside, zeichnet sich unseres Erachtens bereits ab, dass POWR Lithium* (WKN:A3D6BS) das Zeug hat, in die Fußstapfen der um ein Vielfaches bewerteten Nachbarn zu treten. Übrigens: Der Nachbar American Lithium brachte zwischenzeitlich schon eine Milliardenbewertung auf die Börsenwaage! Wie gesagt: Die Bewertung von POWR Lithium* (WKN:A3D6BS) liegt bei aktuell unter 10 Mio. Dollar (CAD; Stand letzter Schlusskurs Heimatbörse).

Steve Sisolak, Gouverneur von Nevada, und weitere Politiker glauben, dass der US-Bundesstaat Nevada in den nächsten Jahren eine große und gewichtige Rolle bei der Sicherung von Lithiumlieferverträgen spielen wird. Nevada ist generell für seine große Minenfreundlichkeit bekannt, so gehört der Staat zu den größten Goldproduzenten der Welt. Der Lithiumproduzent Albermarle betreibt die derzeit einzige operativ in Betrieb befindliche Lithiummine in Nevada. Das Unternehmen hatte zuvor seine Pläne zur Exploration von Clay-Vorkommen bekannt gegeben und seine Lithiumproduktion verdoppeln zu wollen. Zweifellos also sollten in den nächsten Jahren viele weitere Projekte in Produktion gehen und POWR Lithium* (WKN:A3D6BS) könnte einer der neuen aufstrebenden Kandidaten sein, die ein neues Vorkommen nachweisen werden, dessen Abbau lohnt. Der Hebel bei der Aktie von POWR Lithium* (WKN:A3D6BS) erscheint in Anbetracht der jetzt veröffentlichten Ergebnisse, der künftig zu erwartenden Resultate und der ganz aktuell noch sehr niedrigen Bewertung ganz besonders hoch. Allein bis zum alten Peak (der in erster Linie nur auf Hoffnung basierte) der Aktie, müsste sich der Kurs mehr als verfünffachen. Schafft es die Aktie von POWR Lithium* (WKN:A3D6BS) mittelfristig gar auf das Bewertungsniveau einer American Lithium, dann sprechen wir über potenziell mehrere tausend Prozent Performance, und selbst eine mögliche Verwässerung einberechnet (Kapitalerhöhungen), doch sicherlich immer noch über einen potentiellen Tenbagger.

Fazit: Risiko hoch, aber der potenzielle Lohn könnte ebenso sehr hoch sein! Tipp: Am Montag früh dabei sein.

Informieren Sie sich selbst über POWR Lithium:



Webseite: https://powrlithium.com/

Filings (Börsenbehörden Kanada): https://www.sedarplus.ca/

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von POWR Lithium.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Enthaltene Werte: CA73940N1096