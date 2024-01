(shareribs.com) New York 22.02.2024 - Finanzinvestoren haben ihre Short-Positionen in Rohstoffen in der vergangenen Woche erneut stark ausgebaut. Gold zeigte sich jedoch weiterhin recht stabil. Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben spekulative Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen in zwölf in den USA gehandelten Rohstoffen in der Woche zum 16. Januar fast vervierfacht ...

