Linz (www.anleihencheck.de) - Die Abschwächung des Ungarischen Forint (HUF) in den letzten Tagen lässt sich vor allem mit der steigenden Erwartung von Zinssenkungen erklären, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es bestehe die realistische Chance, dass die Ungarische Nationalbank (MNB) Ende Januar 100 statt bisher erwartet 75 Basispunkte senken werde. Diese Indikationen seien in einem Radiointerview mit Viktor Orban am Freitagmorgen zusätzlich bestätigt worden. Der ungarische Premierminister habe davon gesprochen, dass die Priorität nicht mehr die Reduzierung der Inflation, sondern der Beginn des Wirtschaftswachstums sei. Dies erkläre auch eine beschleunigte Zinssenkung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...