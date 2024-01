Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenschluss an den Finanzmärkten verlief für Renten, Euro und DAX versöhnlich, so die Analysten der Helaba.Auslöser für eine wieder verstärkte Zinssenkungsspekulation seien die unerwartet kräftig gesunkenen deutschen Erzeugerpreise und schwache Zahlen zum britischen Einzelhandel gewesen. Ohnehin seien die Marktteilnehmer in der Mehrheit in Richtung kräftiger Zinssenkungszyklen positioniert. Von den extremen Erwartungen habe man sich zwar in der jüngsten Tendenz verabschiedet, im Vergleich zum Wording der Notenbanker aber erscheine das eskomptierte Zinsniveau doch zu ambitioniert. ...

