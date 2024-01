HÖREN: https://www.audio-cd.at/page/podcast/5231 Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS und dad.at gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikate-Markt in Österreich, stets am Verfallstag. In der aktuellen Ausgabe 01/2024 geht es um einen letzten Rückblick auf 2023 und einen Award für das ZFA, um die Premiere eines Unterwegs-Setups beim Zertifikate Jahresauftakt mit Frank Weingarts, Christian Scheid, Philipp Arnold und Lars Reichel vor dem Mikro.Wir sprechen über neue Beirät:innen, den früheren Termin des ZFA-Award 2024, die Euro 2024 in Deutschland, die Zertifikate-Lieblinge meiner Interview-Partner und das neue ...

